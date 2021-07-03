سعاد محمد.. لقبها السنباطي بـ"قيثارة السماء".. وهكذا تحدثت عن أصالة وأنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

"قيثارة السماء" هكذا أطلق عليها الموسيقار الكبير رياض السنباطي، امتلكت صوتا من أجمل الأصوات في الوطن العربي، ورغم النجاحات التي حققتها لم تحظ بالشهرة التي تستحقها وتعادل موهبتها، هي الفنانة الكبيرة سعاد محمد.

سعاد محمد ولدت عام 1926، وتوفيت في شهر يوليو عام 2011، وظلت حتى سنوات عمرها الأخيرة تمارس الغناء، وتشارك في حفلات دار الأوبرا المصرية.

في لقاء تليفزيوني نادر، تحدثت سعاد عن تعاونها مع الموسيقار رياض السنباطي في أكثر من عمل، بينها قصيدة "انتظار"، وعنها قالت "قصيدة انتظار كانت معدة لأم كلثوم وأنا كنت عند أستاذ رياض السنباطي قالي هعملك مفاجأة حلوة، (انتظار) كانت للمرحومة أم كلثوم وربنا افتكرها، وقالي هديهالك، فرحت قوي لأنها من ألحان أستاذ رياض وكلمات أستاذ ابراهيم ناجي، كنت تعاونت مع أستاذ رياض، وغنيت له كتير، أول حاجة كان (يا مجاهد في سبيل الله)، وكنت سعيدة بقصيدة (انتظار) بس كنت أتمنى اسمعها من سيدة الغناء أم كلثوم".



في حوار آخر بعدما تقدمت في العمر، أشارت إلى أن لقب "قيثارة السماء" منحه إياها رياض السنباطي، وعن الأصوات التي تحب سماعها قالت "بحب صوت أ صوت حلو وعالي، وعندك أنغام صوت حنون وهي حلوة وخفيفة الدم ولذيذة، صوتها حلو وعندها حنية بصوتها أستاذة في الفن".

سعاد محمد صاحبة رصيد غنائي مميز، لم تستمر في عالم التمثيل واكتفت بتجارب معدودة، ومن أبرز أغانيها ما قدمته في فيلم "الشيماء"، وكذلك "أوعدك"، "وحشتني"، "فتح الهوا شباك".