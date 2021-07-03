خاص| ليلى طاهر تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر حقيقة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعدما ترددت أخبار خلال الساعات الماضية، عن إصابتها.

وقالت طاهر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بفيروس كورونا منذ شهر، وأنها حاليا بحالة صحية جيدة ولا تعاني من أي شيء، نافية معاناتها في الفترة الحالية من كورونا.

وتابعت أنها عقب إصابتها بكورونا، نُقلت إلى المستشفى وتواجدت به لمدة 10 أيام فقط ثم عادت إلى منزلها، لافتة إلى أنها كانت تُعاني من أعراض خفيفة كحة ووجع في الضهر.

وأوضحت أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، كانا يتابعان معها أول بأول منذ إصابتها بكورونا.

وعمن كان يسأل عنها من الفنانين أثناء إصابتها بكورونا، قالت: "محدش سأل عني، لأن محدش كان عارف حاجة عن إصابتي بكورونا".

كان آخر أعمال ليلى طاهر مسلسل سيت كوم "الباب في الباب"، وعُرض الجزء الرابع منه في 2014، وشاركها بطولته كل من أحمد خليل وشريف سلامة وكارولين خليل، ومن إخراج أحمد الجندي وتأليف أحمد بدوي وورشة كتابة سيناريو يرؤسها وائل حمدي.