يسرا ناعية رمسيس مرزوق: "محظوظة إن الحياة والسينما جمعتني به"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة الكبيرة يسرا، مدير التصوير رمسيس مرزوق الذي وافته المنية ظهر الجمعة، عن عمر ناهز الـ ٨١ عاما.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على إنستجرام: "وداعاً فارس الظل والنور.. بعتبر نفسي محظوظة جداً إن الحياة والسينما جمعتني بمدير التصوير العبقري رمسيس مرزوق من خلال أفلام كتير اشتغلناها مع بعض".

وتابعت: "لو بصيتوا على أي كادر ليا فيهم، هتحسوا إني فعلاً متصوّرة بعين بتحبني .. قد إيه كنت بستمتع بالشغل معاه وبتعلّم منه".

وأضافت: "كان فنان فذ ومتميز وبيحب شغله من قلبه عشان كده بيتقنه .. ألف رحمة ونور عليه".

كان الفنان سامح الصريطي، أعلن عن وفاة رمسيس مرزوق عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "فقدنا فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي، رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق، وهذه آخر لقطة له مع أخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".

يذكر أن، مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959، وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في السينما من جامعة السوربون بباريس، تخصص إخراج عام 1983.

وقدم مرزوق، على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي تعاون فيها مع كبار المخرجين من بينهم: يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وشريف عرفة ويسري نصرالله، وذلك في عدد من الأفلام منها "أضحك الصورة تطلع حلوة، مرسيدس، ليه يا بنفسج، الصعود إلى الهاوية، آه يا ليل يا زمن".