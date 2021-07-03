ندى بسيوني تدعو لـ ليلى طاهر: "إن شاء الله ترجعي أحسن من الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة ندى بسيوني، رسالة للفنانة القديرة ليلى طاهر، بعد انتشار خبر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت ندى، عبر حسابها على تويتر : "‏خالص دعواتي بالشفاء العاجل للفنانة الجميلة ليلى طاهر إن شاء الله ترجعي أحسن من الأول وأنت في أتم صحة وأفضل حال".

جدير بالذكر أن ليلى طاهر أول من اكتشفها المنتج رمسيس نجيب واختار لها اسم "ليلى طاهر" من أسماء بطلات روايات إحسان عبدالقدوس، وقدمها للمرة الأولى عام 1958 من خلال فيلم "أبو حديد" الذي أدت فيه دور البطولة مع فريد شوقي وقدمت عددا كبيرا من البرامج، منها مجلة التليفزيون، وعندما تلقت عرضًا بالتعيين فضلت الفن.

وقدمت ليلى، العديد من الأفلام أهمها "الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها: "يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد".

كما شاركت في بطولة مسرحيات عدة، منها: "الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب".