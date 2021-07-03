بالفيديو: بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى.. عمرو دياب في أول ظهور له

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 01:28 مساءً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 1:52 مساءً

بعد شائعات عن نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي، ظهر الفنان المصري عمرو دياب، في حفل زفاف كبير بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة،

ظهر دياب وهو يغني في مقطع فيديو في حفل زفاف وسط حضور العروسين والحضور.

وكانت شائعات انتشرت في وقت سابق حول نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية وعلى أثرها أجرى منظار في المعدة بسبب مشاكل صحية قد تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات إلى أن استعاد صحته.