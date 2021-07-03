تعرضت للأذية لمدة 10 سنوات.. صباح الجزائري تعلن إنزعاجها من دريد لحام بسبب زواجهما

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 مساءً - أعلنت الممثلة السورية صباح الجزائري إنزعاجها من الممثل السوري دريد لحام وذلك بسبب إعادة حديثه مؤخراً عن زواجهما، فهي لا تحب التكلم في هذا الموضوع نهائياً، ولكنها أكدت أنه ليس هنالك أي قطيعة بينهما كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي، والدليل أنها قد شاركت في فيلم “دمشق – حلب” والذي جمعها بلحام، وهو من إخراج باسل الخطيب، وقالت إنها تحترم لحام بشكل كبير وتعتبره زميلاً كبقية الزملاء.

ومن ناحية أخرى، وخلال حلولها ضيفة على برنامج “المختار” مع الإعلامي السوري باسل محرز، كشفت الجزائري أنها تعرضت للأذية لمدة 10 سنوات وتحديداً بعد زواجها، إذ تمّ تغييبها، مشيرةً إلى أنه تمّ إقصائها عن قصد، وووصفت مهنة التمثيل “بالغدراة”.

وتابعت أن تلك الفترة كانت من أسوأ فترات حياتها لأنها قد عانت خلالها بشكلٍ كبير ودمرت نفسياً أيضاً نتيجةَ هذا الإبعاد، فهي تكره البقاء في المنزل دون عمل وأحست أن هناك من لا يريد عودتها.