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كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 مساءً - عبرت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن معاناتها مع ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، والتي تخطت الـ 50 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنَّ وجهها كاد أن يحترق من شدة الحرارة.
وأوضحت السبتي في مقطع فيديو عبر حسابها في “سناب شات”، أنّها أصبحت لا تحتاج لعمل “تان” بوجهها، لأنَّ تعرضها للشمس جعل وجهها يحمر بشدة، مُعلِّقةً: “وجهي (تان) طبيعي من عند الله.. ما أحتاج أسوي.. ده شكل وجهي من دون استخدام فلاتر السناب شات”.
وتابعت “شلون احنا كده عايشين,.. والله انه نحن شعب قوي..شلون الشعب عايش بدرجة حرارة خمسين وواحد وخمسين واثنين وخمسين”.
واضافت “والله نحن جدعان لينا الجنة اصلا نحن خلاص عايشين بالنار”.
وقد اثار فيديو غدير السبتي تفاعلا وكان لافتا تعليق بعض العراقيين حيث كتب احدهم “احنا شعب قوي، العراق لاكهرباءولامولد واطفالنا كالتهم الحر، عل أقل انتو حكومتكم موفرة لكم الكهرباء احنة من ٣ الفجر للان اجت بس ساعة وحدة، جاي نعيش بلعصر الحجري القديم” فيما قالت اخرى “حبيبتي تعالي للبصرة وكولي شعب قوي درجة الحرارة ٥١ وماعدنه كهرباء ولاماء وبعدنه عايشيين والحمد لله”.
يذكر ان الكويت كانت قد شهدت خلال الساعات الماضية درجات حرارة مرتفعة حيث سجلت 53.5 درجة مئوية في بعض مناطق الكويت
كانت هذه تفاصيل خبر غدير السبتي تشكو من شدة الحر وعراقيون يردون عليها: “تعالي للبصرة وقولي شعب قوي”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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