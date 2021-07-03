أصالة توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب : ” مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ “

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 01:12 مساءً - حرصت الفنانة ” أصالة ” على دعم الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في أزمتها الأخيرة وما تمر به بعد تسريب تسجيل صوتي لوالد زوجها الفنان ” حسام حبيب ” يتحدث من خلاله عن بعض الأمور التي تتعلق بحياتها الخاصة .

فنشرت أصالة صورة لشيرين عبد الوهاب عبر حسابها على إنستجرام وجهت من خلالها رسالة لها فكتبت في تعليقها عليها : ” شيري الحبيبة .. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّة الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره ” .

وتابعت : ” صعبة نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصورة معكوسة .. نحنا مابنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر .. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة بنجمّد الدمع بالحناجر وبنردّ بما نحن عليه اليوم .. أنتي شيرين وإسمك بيكفي ” .