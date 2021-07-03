مي حلمي حيرانة في قصة حب جديدة

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أجابت المذيعة مي حلمي عن سؤال حول وجود قصة حب جديدة تعيشها بإجابة احتمال.



جاء ذلك خلال نشر مي حلمي مقطع فيديو على حسابها على إنستجرام خلال استضافتها في برنامج «تفاعلكم» على قناة العربية.

ووجهت مذيعة البرنامج سؤالا للمذيعة مي حلمي، حول وجود قصة حب جديدة تعيشها بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد وهي ما ردت عليه باحتمال.

وعادت مذيعة البرنامج لسؤال مي حلمي: هل هو احتمال أقرب إلى نعم، فأجابت مي حلمي نعم.

وهنا جاءت تعليقات من متابعي مي حلمي عبر إنستجرام من كافة الجنسيات العربية ليردوا عليها بالنجاح والتوفيق بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد.