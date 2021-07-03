انفصال نجم بوليوود عامر خان عن زوجته كيران بعد 15 عاماً

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلن نجم بوليوود عامر خان، السبت، انفصاله عن زوجته المخرجة كيران راو بعد زواج استمر 15 عاماً.



وقد أصدر الزوجان المشهوران بياناً قالا فيه إنهما اتفقا على الانفصال، لكنهما سيربيان ابنهما سوياً وسيستمران في العمل على مشاريع مشتركة.

وأضاف خان وراو: "في هذه السنوات الـ15 الجميلة التي أمضيناها معاً، تشاركنا حياة مليئة بالخبرات والفرح والضحك، ونمت علاقتنا في الثقة والاحترام والحب".

وتابعا: "لكن نود الآن أن نبدأ فصلاً جديداً في حياتنا، لم نعد زوجاً وزوجة، ولكن والدان وعائلة لبعضنا البعض".

وقد التقى خان وراو أثناء تصوير فيلم عام 2001 كانت فيه راو مساعدة للمخرج، وتزوجا في ديسمبر/كانون الأول 2005.

ويُعرف خان، وهو مسلم، بالتزامه قضايا إنسانية وسياسية.

كذلك كان يعمل على إعادة لفيلم هوليوود الشهير "فورست جامب" الصادر عام 1994، بعنوان "لال سينج شادا" من المقرر طرحها في نهاية عام 2021.