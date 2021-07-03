شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ناعية رمسيس مرزوق: "وداعًا فارس الظل والنور.. محظوظة إن الحياة جمعتنى بيك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت النجمة الكبيرة يسرا، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، الذى وافته المنية أمس الجمعة، عن عمر يناهز 81 عامًا، مشيرة إلى أنها تعتبر محظوظة إن الحياة والسينما جمعتها مع مدير التصوير العبقرى، وأنها كانت تستمتع بالعمل معه.



يسرا

ونعت يسرا، مدير التصوير الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وداعًا فارس الظل والنور.. بعتبر نفسى محظوظة جدًا إن الحياة والسينما جمعتنى بمدير التصوير العبقرى رمسيس مرزوق، من خلال أفلام كتير اشتغلناها مع بعض، ولو بصيتوا على أى كادر ليا فيهم هتحسوا إنى فعلاً متصوّرة بعين بتحبنى".

وأضافت يسرا: "قد ايه كنت بستمتع بالشغل معاه وبتعلّم منه، كان فنان فذ ومتميز وبيحب شغله من قلبه عشان كده بيتقنه، ألف رحمة ونور عليه".





كما نشرت يسرا، فيديو لأحد اللقاءات التلفزيونية لمدير التصوير الراحل، التى أشاد بها، قائلا: "النجمة يسرا فنانة لذيذة ومرحة وطبيعية وعادية وبسيطة جدا، أبسط ممثلة ممكن حد يقابلها".

ومن المقرر أن تتلقى أسرة مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، عزاء الراحل الذى توفى أمس الجمعة، عن عمر ناهز 81 عاما، غداً الأحد بكنيسة مارى جرجس هليوبوليس، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة العاشرة مساء.

رمسيس مرزوق، فنان ومدير تصوير حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائى من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) عام 1983، وحصل على العديد من الجوائز، وأقام العديد من المعارض الخاصة به فى مصر وروما وباريس، وحصل على حوالى عشرين جائزة تقديرية.