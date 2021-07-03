شاهد.. محمد رمضان يتسبب في إغلاق مطعم بدبي

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 11:50 صباحاً - تسبب الفنان محمد رمضان، في إغلاق أحد المطاعم بإمارة دبي، ومعاقبة مالكه، بسبب تجمع الجمهور حوله. وقدّم محمد رمضان، اعتذاره لأحد مطاعم دبي، لتسببه في إغلاقه لمدة خمسة أيام.
وقال الفنان المصري عبر حسابه الخاص: “أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببهم في إغلاق مكاني المفضل في دبي لمدة خمسة أيام بسبب تجمعهم حولي”.
و والجديربالذكر، أن محمد رمضان نشر مقطع فيديو عبر بموقع “إنستجرام” أثناء وجوده في المطعم، وزواره يلتفون حوله ويغنون معه أغنيته “يا حبيبي”.
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