كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 11:50 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة للممثلة السورية جومانا مراد برفقة والدتها الشيخة بظهور نادر جدا. وقد أثنى الجمهور على صفاء وجه الأم، وعلى العلاقة المميزة التي تربط جومانة بوالدتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بظهور نادر جدا.. جومانا مراد برفقة والدتها الشيخة وصورتهما تتصدر حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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