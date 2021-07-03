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كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 11:50 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية قمرمتابعيها أحدث صورة لابنها جيمي، إذ لاحظ الجمهور كم أصبح شاباً جميلاً، ويشبه إلى حد كبير والدته.
وقد أثنى الجميع على وسامة الشاب، كما لاحظ البعض الآخر أن هناك شبه بينه وبين والده المنتاج جمال مروان، الذي سبق وأعلنت قمر أنه هو والد ابنها.
ومن بين الشخصيات اللاتي أبدين إعجابهن بهذه الصورة، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.
كانت هذه تفاصيل خبر جيمي ابن الفنانة قمر كبُر وأصبح شاباً وسيماً.. هل يشبه والدته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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