في هذا الموعد..نانسى عجرم تحيى حفلاً غنائيًا في الرياض

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

تستعد الفنانة نانسى عجرم، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً، وذلك في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل الموافق 9 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أغانيها المميزة.

وفي سياق آخر، طرحت نانسي عجرم مؤخرًا أغنية "جاية معاك"، وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم. وتعد هذه الأغنية الثانية التي تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر خالد تاج الدين بعد تقديمهم أغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب "، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب.