هاريسون فورد يستكمل تصوير "إنديانا جونز" بعد الاصابة

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

عاد النجم الكبير هاريسون فورد لتصوير مشاهد الجزء الخامس من سلسلة افلام انديا جونز، بعد تعافيه من اصابة تعرض لها في الكتف. ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة من موقع تصوير الفيلم بالعاصمة الانجليزية لندن، وكان مرتديا لزي جونز بالكامل. وكان قد اختير النجم الكبير هاريسون فورد متحدثًا رسميًا عن الجمعية الخيرية المختصة بالدعم عقب الكوارث المعروفة باسم airlink. ونقلت صحيفة ديلي ميل، مجموعة من اللقطات لفورد اثناء تصويره لاعلان ترويجي ممثلا عن الجمعية التي تحاول حاليا جمع تبرعات لدعم المتضررين من كورونا. وتقدم الجمعية اغاثات متنوعة للمتضررين من الكوارث بانواعها. ويحضر النجم الكبير هاريسون فورد لصناعة نسخة سينمائية كوميدية من قصة البؤساء الشهيرة، بعنوان وقصة مغايرة. وقالت صحيفة ديلي ميل، أن النسخة الكوميدية الجديدة، ستكون من إنتاج، شركة الإنتاج السينمائي STX FILMS التي تعيش فترة نشاط فني حاليًا. وسيشارك في بطولة الفيلم، النجم الكوميدي الشهير "إيد هيلمز" الشهير بدوره في أفلام هانج أوفرز.

