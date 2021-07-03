حقيقة اعتزال حلا شيحة وارتداء الحجاب بعد إلغاء متابعتها لتامر حسني ومحمد رمضان

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

يبدو أنّ الفَنّانة حلا شيحة دائماً ما تُثير الجدل بعد عَودَتِها من الاعتزال ثم زَواجها مؤخراً من الداعية والمنتج معز مسعود، وما حدث مؤخراً من عدم الترويج لفيلمها الأخير «مش أنا» الذي بدأ عرضه في عدد من العواصم العربية ومصر.



قامت حلا شيحة مؤخراً بحذف بعض الصور على حسابها على «انستقرام» مما أثارت التساؤلات عِدّة مرات حول حجابها، ثم تجاهل الترويج لفيلم «مش أنا» مع تامر حسني، حيث بدأت الحِيرة والتساؤلات عن وجود خلافات بينها وتامر، وغيرها من التكهنات تتزايد عندما ألغت متابعة بعض النجوم ومنهم محمد رمضان وتامر حسني نفسه بطل فيلمها، بينما ما زالت تتابع البعض الآخر ومنهم شريف رمزي، وخالد أنور، وخالد النبوي ومصطفى درويش وغيرهم.

أمّا عن الصور التي نَشَرَتها حلا منذ عدة أيام بالحجاب، فقال مصدر، من داخل عائلة حلا شيحة، إنّ حلا لم ترتدِ الحجاب وإنّها ترتدي طرحة للاحتشام فقط، كما أنّ الصور الأخيرة التي جَمَعَتها بأبنائها وزوجها معز مسعود كانت في رمضان الماضي.

كانت الفنانة حلا شيحة نشرت، الأسبوع الماضي، صوراً تجمعها بأطفالها وزوجها الداعية معز مسعود عبر «انستقرام» قالت فيها: «بحمد ربنا إني أخيراً لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي، واللي مؤمنة بيه من جوايا. أمّا بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة إنه تمّ تصويره منذ أكثر من سنة ونصف، وبسبب ظروف كورونا تأخر جداً نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلاً بقى (مش أنا)، وأتمنى التوفيق لكل زملائي».

وجاءت أبرز تعليقات النجوم على منشور حلا شيحة الأخير عبر تطبيق انستقرام، كما يلي: كتبت حنان ترك: «ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمأنينة دائماً أبداً». وكتبت كارمن سليمان: «ربنا يحميكي». أمّا درة فقالت: «جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي». وقالت شيماء سيف: «بحبك أوي وأهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكي».

أما مها الصغير زوجة أحمد السقا فقالت: «قمر يا حلا»، وعلقت رنا سماحة: «ربنا يسعدك يا حبيبتي». وريهام سعيد قالت: «لازم تعرفي إن اللي حصل ده دليل قوي جداً إن ربنا بيحبك أوي . يا رب يسعدك ويوفقك». وعلقت مي كساب: «ربنا يحفظك ويريح قلبك وعقلك ويراضيكي». يذكر أنّ الفنانة هنا شيحة، شقيقة الفنانة حلا شيحة، انسحبت، أول من أمس ، رافضة استكمال لقائها التلفزيوني عبر إحدى القنوات، وذلك على هامش فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة، بعدما وَجّهت مُذيعة سؤالاً حول حقيقة اعتزال شقيقتها الفنانة حلا شيحة التمثيل بعد إشارتها إلى ارتدائها الحجاب.

ويعرض حالياً للفنانة حلا شيحة فيلم «مش أنا» الذي تَدُور قِصّته حول حالة نفسية ما تصيب «حسن» تامر حسني وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني، كل من ماجد الكدواني، وسوسن بدر، وحلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين. الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

*حلا شيحة في آخر ظهور لها على انستقرام توضح أسباب عدم حضورها فيلم مش أنا