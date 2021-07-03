سميرة سعيد: أحاول الاقتراب من جيل الشباب ولدي استعداد للتمثيل

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن جوانب كثيرة في حياتها الفنية والشخصية، مؤكدة أن التغير الأخير في أعمالها الفنية سببه محاولتها الاقتراب من أذواق جيل الشباب من عمر ابنها شادي، وقالت إن لديها استعداد للتمثيل، ولا تمانع من تقديم أي ديو مع أي فنان، كما تحدثت عن تجربة فيروس كورونا قائلة إنها لم تقابل أهلها منذ عام ونصف.



سميرة سعيد حلت ضيفة على راديو إنرجي ٩٢.١ مع باسم كميل وسارة المنذر، وأشارت إلى أنها تحاول التقرب من فئة الشباب التي منهم ابنها شادي لتقديم أغاني مختلفة، قائلة: كل ألبوماتي بحس إنها شبهي باستثناء عمل واحد من أعمالي القديمة"، وخلال الحلقة كشفت انها تفضل العيش في قرية صغيرة بها موسيقى بدلا من لف العالم بدون موسيقى.

وعن أغنية Mon Chéri، المقرر طرحها قريبا قالت: الأغنية هترجعنا للسبعينات ومتصورة فيديو كليب، والالبوم سيكون باسم ٢٠٢١"، وكشفت عن امنيتها في تقديم ديو غنائي مع أي فنان.

وأشارت سميرة سعيد إلى إنها تشعر بالسعادة في تعاونها مع الموزع طارق مدكور، وقالت: طارق مدكور موزع عالمي وشاطر جدا ولا يقل شطارة عن اي حد عالمي.

وتابعت: ما أقدمه هو منفذ للكثير من الأمور في حياتنا خاصة اننا في مجتمع به مجموعة من التقاليد والعادات.

وذكرت أنها في طفولتها كانت ترغب في أن تكون بعمل له علاقة بالفن والذوق والإتيكيت أو مهندسة ديكور، لو لم تصبح مغنية.

وحول تجربة العزل الصحي مع انتشار فيروس كورونا قالت: أخدت التطعيم ضد كورونا من شهرين جرعتين، مزوداها شوية في الخوف والحرص من الكورونا، وكنت ابقي في المنزل، كان عندي اندهاش إن إزاي رغم التقدم العلمي مفيش علاج لفيروس، كورونا حاجة ورا الخيال.

وأضافت إن الجميع مر بمرحلة صعبة وهي أيضا خاصة أنها لم تستطع رؤية عائلتها منذ عام ونصف بسبب كورونا، وتلتقي بهم فقط عبر مكالمات الفيديو.

وقالت سميرة حول التحضير لأغنيتها الأخيرة "الساعة اتنين بالليل"، إنها أرسلت إليها ليلا لكنها استمعت إليها في الصباح لأنها تحرص على النوم مبكرا.

وتابعت سميرة سعيد إنها كانت ستقدم عملا قديما مع عزيز الشافعي لكنهما تراجعا، وجاءت الفرصة مؤخرا بعد تألقه مع صديقه تامر حسين في تقديم عدد من الأغاني مع نجوم كبار، موضحة أنها لم تحدث العديد من التغييرات على الأغنية.

وكشفت انه خلال شهر رمضان تابعت مسلسل لعبة نيوتن لمنى زكي قائلة: "كلمت منى وباركتلها على العمل"، وكشفت سعيد عن وجود استعداد جيد من جانبها للتمثيل.

وقالت: لما بعمل حاجة حلوة وحد بيكلمني يقولي مبروك بتبسط ولا طالعة من حفلة بشعر بالسعادة الكبيرة.