شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تستعرض تجربتها الثقافية في "القاهرة الدولي للكتاب" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

تشارك هيئة الشارقة للكتاب بفعاليات النسخة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المُقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة تحت شعار "في القراءة.. حياة".



وتنقل الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الذي يستمر خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران حتى 15 يوليو/تموز، رؤية إمارة الشارقة الثقافية تجاه صناعة الكتاب وإنتاج المعرفة.

وتستعرض في جناح خاص الجهود التي تقودها الهيئة لدعم الكتاب وصناعة النشر، وتفتح أمام الناشرين المصريين والعرب والأجانب المشاركين الفرص للاستفادة من ميزات "مدينة الشارقة الحرة للنشر".

وذلك في الوقت الذي تستقطب رواد كتاب الطفل من ناشرين وفنانين وكتاب وتطلعهم على رسالة "معرض الشارقة الدولي للكتاب" و"مهرجان الشارقة القرائي للطفل" و"وكالة الشارقة الدولية للحقوق الأدبية" وغيرها من الجهود التي تشكل حضور الهيئة بثقلها الثقافي على المستوى العربي والعالمي.

وشهد جناح الهيئة خلال حفل الافتتاح الرسمي للمعرض زيارة كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان في استقبالهم أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، كما استقبل الجناح نخبة من الشخصيات الرسمية وكبار المثقفين والكتاب والمبدعين العرب والأجانب.

وسلم أحمد العامري للدكتور مصطفى مدبولي نسخة موقعة من كتاب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "محاكم التفتيش" مهداة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى نسخة لرئيس مجلس الوزراء.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري بالتجربة الثقافية لإمارة الشارقة ودورها في دعم الحراك الثقافي في المنطقة وتقديم صورة تليق بالثقافة العربية إلى العالم أجمع.

وقال إن الحكومة المصرية والشعب المصري يكنون كل الحب والاحترام للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح العامري أن تحقق شروط أي مشروع نهضوي وحضاري يبدأ من الاستثمار في الكتاب وهذا ما قامت عليه الحضارة المصرية منذ القدم إلى اليوم، وهذا ما كرسه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي وضع الكتاب حجر أساس نهضة الشارقة والقاعدة المتينة التي تبني عليها الإمارة علاقاتها مع المدن والعواصم الثقافية العربية والأجنبية.

وأضاف: "يعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب أحد المعارض الكبرى والمهمة ذات التاريخ الطويل في المنطقة ونحن حريصون سنوياً على المشاركة في فعالياته لتعميق علاقات التعاون والعمل المشترك مع المؤسسات النظيرة في مصر والتعرف على أحدث تجارب الصناعات الإبداعية في مصر وبناء قنوات تواصل فاعلة لاستحداث فعاليات وإطلاق مبادرات جديدة ونوعية تخدم راهن ومستقبل الكتاب والإبداع العربي".

وعلى هامش مشاركة الهيئة اجتمع أحمد بن ركاض العامري مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية وناقش معها سبل تعزيز التعاون المشترك المستقبلي في مجال الصناعة الإبداعية بين الهيئة والوزارة، واستعرضا عدداً من الفعاليات المشتركة التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل.

وقالت عبد الدايم إن تجربة إمارة الشارقة تمثل واحدة من التجارب الكبيرة والرائدة في المنطقة ليس على مستوى دعم الفعل الثقافي وصناعة الكتاب والإبداع وحسب وإنما على مستوى احترام الإنسان والاستثمار بوعيه وطاقاته.

وأضافت: "وهذا ما يجعلنا سعداء دوماً بالتعاون العمل المشترك مع إمارة الشارقة خاصة في ظل نشاطها القائم على المستوى الدولي ومخاطبة أبناء الثقافات والحضارات الأجنبية بتوجيهات ورؤى حاكم الشارقة".