محمد إمام يشوِّق الجمهور لعمل جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوَّق الممثل المصري الشاب محمد إمام الجمهور لعملٍ فني جديد، حيث نشر صورةً له عبر حسابه في “إنستغرام”، موجهاً رسالةً إلى متابعيه عن مدى استعدادهم لعمله القادم، وعلّق: “جاهزين للجاي”.

وتساءل متابعون عن طبيعة العمل، مبدين حماسهم الشديد لأيِّ عمل يُقدِّمه، آملين أن يكون الجزء الثاني من مسلسل “النمر”، أو أن يكون عملاً يُشارك فيه والده النجم عادل إمام.

وكان محمد إمام قد استعرض استقبال الجمهور له في الشوارع على طريقة الفنان محمد رمضان، وذلك أثناء تصوير مشاهد مسلسله “النمر”، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

ونشر إمام آنذاك، عبر حسابه في “فيسبوك”، منشوراً قال فيه: “رغم إني معرفتش أصوَّر المسلسل اليوم ده.. بس دايماً استقبالكم ليا بيسعدني جداً، أغنية (النمر أول ما بيظهر) غناء نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي، توكلنا على الله”.

وربط متابعون الطريقة التي أظهر بها محمد إمام حبَّ الجمهور له بطريقة زميله الفنان محمد رمضان، موجِّهين له اتهامات بالتقليد ومحاولة الاستعراض كما يفعل رمضان، إلا أنّ أحداث المسلسل دارت حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة، والصراعات التي يدخل فيها كبار تجار الصاغة.

مسلسل النمر من بطولة: محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، خالد أنور، أحمد خالد صالح وعلاء مرسي.