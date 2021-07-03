هاني شاكر يمنع حمو بيكا من الغناء والأخير “يسمع ويطيع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد الساحة الفنية حالياً حالة من الشد والجذب بين الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومطرب المهرجانات حمو بيكا، ففي الوقت الذي أصدرت فيه النقابة برئاسة شاكر قرارات صارمة من شأنها منعه من الغناء في الحفلات لعدم حصوله على تصاريح عمل تسمح له بالغناء، يحاول الأخير اتباع مبدأ التهدئة وحل المشكلة بدبلوماسية.

البداية كانت عند قيام شاكر بإعطاء فرصة لمطربي المهرجانات بالانضمام إلى شعبة المونولوغ في النقابة من أجل قوننة أوضاعهم، ما دفع بيكا إلى توجيه رسالة شكر له، عبر “فايسبوك”، كما وجه شكراً خاصاً لأعضاء مجلس النقابة.

بعدها بأيام فوجئ بيكا بقيام النقيب بإصدار قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الحفلات بحجة عدم وجود تصاريح تسمح لهم بذلك، واستمرت النقابة في إصدار مزيد من القرارات التي من شأنها تنفيذ قرار المنع، إذ خاطبت بعض الجهات حتى لا تتعاون مع حمو بيكا وبعض مطربي المهرجانات منها يوتيوب وفايسبوك، كما أكدت ملاحقتهم ببلاغات رسمية إذا اخترقوا القرار الصادر، كما سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يتعاقد معهم لإحياء أى حفلات.

بيكا هنأ شاكر على أغنيته الجديدة “لو سمحتوا”، عبر فايسبوك، ونشر رابطها ودعا متابعيه إلى سماعها، إذ علق قائلاً: “مبروك سيادة النقيب هاني شاكر الأغنية الجديدة ياللا كله يسمعها”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شهدت الساعات الماضية بداية حل للأزمة بينهما، إذ قال شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث فى مصر”، المذاع على قناة “أم بي سي مصر”: “لا يوجد شيء اسمه مهرجان، وهذا النوع أدى إلى وجود صداع كبير في النقابة لأنهم يغنون من دون ترخيص، ويسمح لمن يقدم شهادة الجيش ومحو الأمية أن يدخل نقابة الموسيقيين، وكل من خرج من النقابة لديه فرصة أخرى، وخروجه ليس أمراً تعسفياً”.

ووصف شاكر حمو بيكا بأنه مؤدب ويحبه ويحترم والدته، لافتاً إلى أنه تحدث معه في قرار المنع من الغناء في الحفلات والذي صدر منذ أيام ونصحه بأخد دروس في الغناء قبل التقدم مرة أخرى للنقابة، ليأتي رد بيكا على شاكر بنوع من الاحترام والدبلوماسية العالية.

فخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نفسه ردّ بيكا على شاكر قائلاً: “أحبك وأحترمك جداً وأي قرار أقول حاضر ونعم وكل تعليماتك أوامر”. وأضاف أنه بالفعل تلقى أول كورس في الغناء على يد الدكتور محمد عبدالستار، لافتاً إلى أنه ألغى كل حجوزاته في الحفلات، وأعرب عن رغبته في الانضمام تحت مظلة النقابة.