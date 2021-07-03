ديانا كرزون تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بعيد ميلاد زوجها الإعلامي معاذ العمري، من خلال رسالة رومانسية، عبر حسابها في “انستغرام”.

وقالت كرزون: “عيدك هالسنة أكيد مميز بالنسبة إلك.. وجود سلمى عيدك هالسنة.. الفرحة واللهفة يلي بشوفها بعيونك بكل لحظة بتشوفها فيها”.

وأضافت: “كل مرة كنت بتحكي معها بصوت عالٍ وهي بعدها في بطني.. وبتستنى تيجي على هالدنيا، والله لا يحرمنا منك حبيبي والعمر کله يا رب”.

وكانت ديانا كرزون قد كشفت عن اسم طفلتها من زوجها معاذ العمري، بعد زواج استمر أقل من عام، حيث أطلقت عليها اسم “سلمى”.

ونشرت، عبر حسابها في “انستغرام”، صورةً لزوجها، وهو يحمل الطفلة، ويقترب لتقبيلها، ووجَّهت الشكر للجميع على المشاعر الطيبة التي غمروها بها.

كما وجَّهت الشكر للطبيب الذي ساعدها على إنجاب طفلتها، وكذلك المستشفى التي وضعت بها مولودتها، وأيضاً بنك الخلايا الجذعية، الذي قام بتخزين خلايا الطفلة.

وكتبت قائلةً: “شكراً للجميع على كلامكم الطيب، ومشاعركم النبيلة التي غمرتونا فيها، وكنتم جزءاً من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى (سلمى)”.

وتابعت: “اسمحولي أشكر الدكتور عمر العمري، هذا الإنسان الرائع، ومستشفى فرح المرأة والطفل على الاستقبال والاهتمام الرائع والكادر الطبي الفخم، وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله”، وعقَّبت: “وبنك الخلايا الجذعية على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا”.