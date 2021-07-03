أصالة توجه رسالة إلى شيرين عبدالوهاب: اسمك بيكفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت أصالة رسالة إلى شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها عقب انتشار المكالمة المسربة لوالد زوجها حسام حبيب.

ونشرت أصالة صورة شيرين عبر حسابها على أنستقرام وكتبت لها قائلة: "شيري الحبيبة .. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّه الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره، صعبة نوقف بوشّ الوجع وصعب نشوف الصوره معكوسة".

وتابعت: "نحنا ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشرّ الكبير بمرادف أكبر.. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنه.. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم.. أنتي شيرين واسمك بيكفي".

ونالت أزمة المطربة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب اهتماما كبيرا في الفترة الماضية بعد التسجيل المسرب المنسوب إلى والد المطرب المصري وحديثه عن أطماع نجله في زوجته وسعيه للزواج بفتاة تصغره في العمر من أجل الإنجاب.