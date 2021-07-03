إشادة أفغانية بموقف روسيا: يدعم السلام البناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمنت أفغانستان الموقف الروسي من أزمتها الداعم للتسوية من خلال مفاوضات سلام بناءة بين الحكومة وحركة طالبان.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، السبت، في بيان: "نشيد بحسن نية روسيا لإيجاد حل سلمي للأزمة الأفغانية من خلال مفاوضات سلام بناءة".



وأضاف البيان أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بإجراء محادثات سلام هادفة تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار وإحلال سلام دائم في البلاد.

ودعت الوزارة إلى "تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513 الذي يرحب بالاتفاق بين واشنطن وطالبان ودعوة الأفغان إلى التفاوض".

ورأت أن "اللجنة ستؤكد بوضوح من خلال مراقبتها أن طالبان، مع عدم وفائها بالتزاماتها تجاه السلام، صعدت العنف إلى مستوى يهدد حتى أمن المنطقة واستقرارها".

والجمعة، حذرت روسيا من انتشار تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان مع انسحاب القوات الأجنبية من هناك، معربة عن قلقها من الوضع الحالي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الجمعة، إن تنظيم داعش يحشد مسلحيه في شمال أفغانستان مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من البلاد.

وأعرب لافروف عن قلق روسيا من هذا الحشد لمسلحي داعش الإرهابي قائلا : "هذا الأمر يثير قلق موسكو".

وانسحبت، الجمعة، القوات الأمريكية وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية في مؤشر إلى إنجاز انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان قريبا.

ورحبت حركة طالبان بانسحاب القوات الدولية من قاعدة باجرام الجوية الأفغانية، معلقة بالقول إنه يمهد الطريق لمستقبل أفغانستان.

وقال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، لوكالة فرانس برس: "سيمهد انسحابها الكامل من أفغانستان الطريق أمام الأفغان ليقرروا مستقبلهم فيما بينهم".

وأعلن مسؤول أمريكي، الجمعة، أن جميع القوات التابعة لواشنطن وتلك التابعة حلف شمال الأطلسي غادرت قاعدة باجرام الجوية الأفغانية.

وقال المسؤول المتخصص في مجال الدفاع، طلب عدم الكشف عن اسمه: "كل قوات التحالف غادرت باجرام" من دون أن يحدد متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول".