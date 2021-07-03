تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 3 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 3 يوليو 2021، في تعاملات محدودة لدى شركات صرافة.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” ، سجل متوسط سعر العملة السعودية 4.12 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك ، عودة، وبلوم مصر، المشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.156 جنيه للشراء، و 4.189 جنيه للبيع.

قرض الصندوق

وترى مصر أن موافقة صندوق النقد الدولي، نهاية الشهر الماضي، على منحها الدفعة الأخيرة من قرض بقيمة 5.2 مليار دولار، يعد دليلا على سيرها في الاتجاه الصحيح.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي تأتي بينما تمضي مصر بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.

وبدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.

ووافق الصندوق، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالي مبلغ البرنامج المقدر بـ 5.4 مليار دولار.

الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند 15.629 جنيه للشراء، و 15.727 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، نحو 21.64 جنيه للشراء، و21.78 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.254 جنيه للشراء، و 4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.83 جنيه للشراء، و 52.29 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.78 جنيه للشراء،وهي نفس أسعار الأمس.