شكرا لقرائتكم خبر عن كبار نجوم الأغنية يقهرون كورونا ويتنافسون من جديد منهم الكينج وأنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائى حالة انتعاشة قوية خلال الفترة الأخيرة، رغم إن فيرس كورونا وآثاره مازالت مسيطرة على البلاد، ولكن قرر عدد من النجوم الكبار الانتصار على هذا الفيروس، والتغلب عليه بطرح أغانى سينجل جديدة تناسب موسم الصيف، ومن هؤلاء النجوم :

محمد منير

فى مقدمة هؤلاء النجوم الكبار الذين انتصروا على كورونا بأغانى مهمة حققت نجاح كبير، الكينج محمد منير الذى طرح أغنيته الجديدة "الباقى من صحابى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وتصدرت الأغنية محركات البحث على المواقع الإلكترونية بمجرد طرحها، وحققت نسب مشاهدة كبيرة.

وتقول كلمات الأغنية : «اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات ضحكة عالية.. دمعة غالية كام مكالمة وأفيهات اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات صورة ناقصة.. فيديو رقصة لعبة مالعصر اللي فات وعد بنّا ومكتملش حد حب كتم ماقالش قهوة باردة.. وأحلى وردة كرسي فاضي بسنّادات سهرة حلوة جابت بياتة لعب كورة بدون شماتة بنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات اللي باقي من صحابي كلمتين حلوين في شات ايه يا بارد.. إيه يا جامد وش ضحكة بغمازات اللي باقي من صحابي هما حبة ذكريات حد خايب.. حد سايب حد لسه بتاع بنات».

محمد منير

سميرة سعيد

وثانى هؤلاء النجوم هى النجمة سميرة سعيد، حيث طرحت أغنيتها الثالثة الجديدة "الساعة اتنين بالليل"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد، حيث قررت أن تطرح أغانى هذا الألبوم على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه بشكل كامل مع نهاية موسم الصيف.

أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامرحسين، وألحان عزيزالشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن إخراج نضال هانى.

وكشفت الديفا سميرة سعيد فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أنها انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم" Mon Chéri "، موضحة أنها ستطرحها يوم 12 أو 13 يوليو الجارى على أقصى تقدير.

وأضافت الديفا سميرة سعيد، أن الأغنية ستكون مفاجأة للجميع، حيث تعود بها إلى موسيقى عصر السبعينات، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وتم تصويرها بشكل يناسب لتلك الفترة الزمنية، وأخرجها نضال هانى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها الجديد، الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى ينتهى طرحه مع نهاية موسم الصيف.

سميرة سعيد

أنغام

كما طرحت النجمة أنغام أيضا أغنيتها الجديدة "أنا بعته كتير"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع هانى فرحات، وأيضا طرحت المطربة اللبنانية يارا أغنية جديدة عبر قناتها الرسمية على يوتيوب بعنوان "يمرني طاريك"، من كلمات سلطان بن سهيل، ألحان سهيل، توزيع نور هاشم.

انغام

أكرم حسنى وهيفاء وهبى

وطرح الفنان أكرم حسني والمطربة اللبنانية هيفاء وهبى، كليب غنائي جديد يحمل اسم "لو كنت"، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث يعد العمل الغنائى هو الأول الذى يجمع بينهما، عبر قناتيهما على موقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.



أكرم حسنى وهيفاء وهبى

هانى شاكر

وينضم لهذه القائمة أيضا أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، حيث طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "لو سمحتوا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويتعاون هانى شاكر فى هذه الأغنية مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعى، والموزع جلال الحمداوى.



هانى شاكر

نانسى عجرم

طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم، والأغنية من الألبوم الجديد “ nancy10 ”.

وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بعد أغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.



نانسى عجرم

مصطفى حجاج

وفى نفس السياق طرح المطرب مصطفى حجاج أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "والله ما ينفع"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.



مصطفى حجاج

طارق الشيخ

وطرح المطرب طارق الشيخ، أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتى تحمل اسم "القلوب طرحت حجارة"، من ألحانه وكلمات ناصر جلال، وتوزيع زيزو فاروق، وأستوديو أحمد جودة.



طارق الشيخ

أحمد سعد

وطرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "الملوك"، بمشاركة مطربى المهرجانات عنبة والدبل وزوكش، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهذه ليست الأغنية الأولى التى يطرحها سعد على طريقة أغانى المهرجانات، حيث سبق وقدم ديو غنائى مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعنوان "100 حساب".

أحمد سعد