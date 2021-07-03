شكرا لقرائتكم خبر عن سماح السعيد تشارك في بطولة العرض المسرحي "نجوم الظهر " لـ محمد صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سماح السعيد في بطولة مسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي التي يجري بروفاتها حاليا بمسرحه بمدينة سنبل بالطريق الصحراوي والتي يشارك في بطولتها نخبة من نجوم فرقته فرقة " استديو الممثل " .

الفنانة سماح السعيد شاركت النجم محمد صبحي من قبل بطولة مسرحيته " خيبتنا " كما قامت ببطولة مسرحية " أنا والنحلة والدبور" التي تناولت قضية المرأة بشكل كوميدي .

الفنانة سماح السعيد قدمت من قبل العديد من الأعمال الفنية وشاركت كبار النجوم أعمالهم ومن أبرز مسلسلاتها (حضرة المتهم أبي مع النجم نورالشريف، امرأة من الصعيد الجواني مع معالي زايد ورياض الخولي ، عفاريت السيالة مع عبلة كامل وحسن حسني وصفية العمري )، كما شاركت بالتمثيل في فيلم (علاقات خطرة).

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبد الله حسن وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم: سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، منير مكرم داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .