"تعالوا شوفونا وأوعدكم هتتبسطوا".. داليا البحيري تروج لمسرحية "أبو العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روجت الفنانة داليا البحيري، لمسرحية "أبو العربي" مع النجم هاني رمزي.

ونشرت داليا، بوستر المسرحية عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وأخيرا مسرح.. تعالوا شوفونا على مسرح طيبة جراند مول بداية من أول يوليو كل ويك إند هنعرض من الساعة 8:30 مساء".

أضافت: "النجم الصديق أخويا هاني رمزي في (أبو العربي)، المسرحية فيها ضحك كتير ونجوم قمرات، تأليف الموهوب محسن رزق، وإخراج الموهوب تامر كرم، المسرحية أول إنتاج لمسرح تياترو.. أوعدكم هتتبسطوا قوي".

مسرحية "أبو العربي" من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وبطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن للمنتج تامر كرم.