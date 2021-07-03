إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد العز السعودي

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ردت الفنانة اليسا على تغريدة انتقدتها على “تويتر” بالقول “مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!”.

وفي وقت سابق غردت إليسا على حسابها قائلة “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”.

وأثار رد إليسا تفاعل متابعيها الذين عبر عدد منهم عن إعجابهم بإشادتها بالسعودية ودورها في لبنان.