وائل كفورى الأكثر استماعا وروبي تتراجع لصالح ياسمين رئيس في شهر يونيو

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

احتفظ النجم اللبناني وائل كفوري بصدارة قائمة منصة أنغامي للأغنيات الأكثر استماعا في لبنان للشهر الثاني على التوالي، بينما فقدت النجمة روبي صدارة القائمة في مصر لصالح زميلتها ياسمين رئيس التي قدمت أول تجربة غنائية لها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ونجح بدر الشعيبي في خطف أنظار الجمهور السعودي الذي استمع في الشهر السابق للأغنيات الأجنبية فقط.



منصة أنغامي نشرت مساء أمس القائمة النهائية للأغنيات الأكثر استماعا في شهر يونيو 2021، في مصر ولبنان والسعودية والعراق، وتصدرت اغنية حبيبتي لـ حسن شاكوش وياسمين رئيس قائمة الأكثر استماعا فى مصر حيث احتلت المركز الأول واحتل عفروتو المرتبة الثانية بتراك "مش بالحظوظ".

اما بالسعودية فقد تصدرت اغنية "براڤو عليك" لـ بدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندرى قائمة الأكثر استماعا وجاءت فى المركز الثاني اغنية "النفخة الكدابة" لعلى كاكولى.

أما وائل كفوري فمازال متصدر قوائم الاستماع فى لبنان باغنية كلنا مننجر ( من مسلسل داون تاون )، وجاءت فى المركز الثاني اغنية ممكن لسيف نبيل وبلقيس والملاحظ تصدرها ايضا فى معظم قوائم الاستماع العربية لهذا الشهر

وفى العراق تصدرت كذلك اغنية براڤو عليك لبدر الشعيبي وعبد العزيز الويس وحنين الكندرى حيث احتلت المركز الاول، وجاءت اغنية على جاسم ( يرباى) المركز الثاني .