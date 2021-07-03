هند صبري تهرب من الحر إلي شاطئ البحر

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

نشرت الفنانة التونسية هند صبري، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وظهرت هند في الصور بإطلالة صيفية خلال تواجدها بأحد الأماكن الساحلية.

وعرض لهند صبري، مؤخرًا مسلسل "هجمة مرتدة" ويتطرق المسلسل لعالم الجاسوسية، من خلال سرد سلس لأحداثه ومعلومات تظهر للعلن للمرة الأولى، حيث يعد المسلسل بمثابة ملف من ملفات المخابرات العامة عن سنوات في غاية الأهمية بعمر مصر والمنطقة برمتها.

مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.