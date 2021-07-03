إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا.. وتطورات الحالة الصحية لـ«وائل الإبراشي»

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانة القديرة ليلى طاهر بفيروس كورونا مشيرا إلى أن حالتها الصحية مستقرة لكنها تخضع للعلاج لحين التعافي من الفيروس إذ كان من المفترض أن يلتقي بها لكنها أبلغته بإصابتها بالفيروس.



وكانت الفنانه ليلى طاهر، قد أصيبت بفيروس كورونا مطلع شهر أبريل الماضي ولكن سرعان ما تحسنت حالتها الصحية.

وقال سعد خلال حلقة برنامجه «باب الخلق» على قناة النهار أنه اتصل هاتفيا بزميله الإعلامي وائل الإبراشي الذي يخضع للعلاج من مضاعفات كورونا منذ أشهر وقال :«الفيروس مش سهل ..خلوا بالكم..وائل خف من الفيروس بس لسه بيعالج في آثاره وصوته تعبان ورد على مرة واحدة».

وكان وائل الابراشي، قد أعلن في فبراير الماضي إصابته بفيروس كورونا عقب إجراء تحليل «pcr» وظهور النتيجة إيجابية، وظهرت الأعراض عليه خلال تقديمه للبرنامج وأبرزها الكحة على الهواء.

ولفت محمود سعد إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم «دلتا» بدأت تثير الذعر في أوروبا ومخاوف جديدة تتصاعد بسبب انتشارها ودعا سعد الجمهور إلى توخي الحذر لعدم الإصابة وانتشارها في مصر.