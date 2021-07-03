نيللي كريم تهنئ عمرو سلامة ومروة البرماوى بزواجهما بصور من حفل الزفاف

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

حرصت النجمة نيللي كريم على تهنئة المخرج عمرو سلامة والمهندسة مروة البرماوي، بحفل زفافهما، حيث نشرت صوراً تجمعهما مع سلامة والبرماوي من حفل الزفاف الذى حضرته، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتوجيه لهم التهنئة.



وكتبت النجمة نيللي كريم على الصور التى نشرتها: "مبروك يا ماك ماك، انتى وعمرو، ربنا يجعل كل أيامكم سعادة وحب"، وسرعان ما حصدت كريم على عدد كبير من التعليقات المهنئة للعروسين على حفل الزفاف الذى أقيم وسط أجواء عائلية وبحضور بعض من الأصدقاء.

ونشر سلامة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بعروسته، وعلق قائلا: "في حفل مقتصر على أسرتى العروسين تم عقد قرانى على (ماكى) المهندسة السينمائية مروة البرماوى".

وشارك مؤخرا المخرج عمرو سلامة متابعيه وجمهوره، بصورة لإيصال تلقيه الجرعة الأولى من لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا، حيث نشر الصورة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وسرعان ما استقبل سلامة الكثيرمن التعليقات على الصورة من أجل الاطمئنان عن تفاصيل تلقي اللقاح، ومطالبته بنفي الشائعات المتعلقة به .

وكانت آخر أعمال المخرج عمرو سلامة مسلسل ما وراء الطبيعة من تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له.