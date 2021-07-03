حسام حبيب: هناك من يريد هدم شيرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان حسام حبيب عن الأزمة الأخيرة التي مر بها بعد انتشار مكالمة مسربة لوالده يتحدث فيها عن علاقته بزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام في مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، إن هناك أشخاصاً يحاولون التقليل من نجومية شيرين، قائلا: “في حد عاوز يهد شيرين دا حقيقي، أشخاص كانوا بيشتغلوا مع شيرين وكانوا قريبين منها، وبمواقف حصلت في الشغل مبقوش موجودين، شيرين مبيفرقش معاها المادة، ولا تعرف يعني إيه حسابات بنوك ولا أي حاجة، وكان عندها ثقة عمياء في اللي حواليها”.

وتابع موضحاً أن هؤلاء الأشخاص يحاولون الآن أن يبعثوا لها رسالة واحدة، وهي أن بعد ابتعادهم عنها تغيرت حياتها واختفت ولم يعد لها وجود، وكل هذا يؤثر على نفسيتها، “كانوا مستفيدين من النجمة الكبيرة اللي بتحقق أرباح طائلة وبيقولوا لها حياتك أدمرت بعد لما بعدنا عنك”.

وأكد أنهم فوجئوا بنشر أمور خاصة تحدث بينهما في المنزل، مشيراً إلى أن ما حدث من تسجيل مكالمة دون إذن هو أمر خطير للغاية، وأن يتم تجنيد شباب وجعلهم يتواصلون مع أقارب وأسر النجوم للتجسس عليهم شيء لابد محاسبته.