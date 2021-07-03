آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز: “لن تغادر المستشفى قريباً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة دلال عبد العزيز مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة، بعد أن كشف الإعلامي محمد علي خير، تطورات حالتها الصحية.

وقال خير، خلال برنامجه “المصري أفندي” الذي يقدمه على قناة “المحور” إن الفنانة عبد العزيز، لا تستطيع الخروج من المستشفى، ولا تستطيع الوقوف على قدميها ومغادرة الفراش، ولا تستطيع أن تترك الأكسجين.

وطالب الإعلامي محمد علي خير، من محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وأن تتعافى من المشكلة الصحية التي تواجهها، وهي أن تقاوم فيروس كورونا المستجد بعد مرور أكثر من شهرين، حيث أُعلن إصابتها به يوم 15 نيسان (إبريل) الماضي، وتم حجزها في المستشفى حتى يومنا هذا، ولم تعلم دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا متأثراً بفيروس كورونا أيضاً في التوقيت ذاته.

كما أكد أن هناك مشكلة كبيرة ستواجه دلال عبد العزيز لحظة الخروج من المستشفى، وهى العلم بخبر وفاة زوجها الراحل سمير غانم.

من جانب آخر قامت الفنانة إيمي سمير غانم بالدعاء بالشفاء لوالدتها، وكان الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قال في تصرحات تليفزيونية، إن النجمة دلال عبد العزيز لم تخرج من المستشفى بعد، وما زالت حالتها غير مستقرة، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

ونفى رضوان تحسن حالة الفنانة الكبيرة الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الإشاعات بأنها “عارية تماماً عن الصحة”.