فيديو – شيرين عبد الوهاب تنهار باكية.. “أنا تعبانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتمالك النجمة شيرين عبد الوهاب دموعها وبكت خلال المداخلة الهاتفية التي أجرتها وزوجها الفنان حسام حبيب مع برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب.

وخلال تعليقها على الأزمة الأخيرة التي أثيرت بعد انتشار المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب، انهارت شيرين في البكاء، وقالت خلال مكالمتها: “أنا تعبانة أنا بحاول أمشي جوا الحيط مش برا الحيط”.

وتابعت: “أنا اللي محدش يعرفه أن ساعة موضوع الاتهامات الغريبة اللي كانت بتحصلي دي أنا كنت في أمريكا” ولم تستطع استكمال جملتها وبكت.

وتدخل حسام حبيب قائلا إن الجمهور لا يفهم أن الفنان بشر، وفي النهاية عندما يتم انتهاك حياته بهذه الطريقة لا يعرف إلى أين يذهب، يتم سجنه داخل منزله، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الرد على أي مكالمة ولا يستطيع سماع كلمة “متزعلش”.

وكانت شيرين قد وجهت الشكر لنجوم الوطن العربي الذين قدموا دعمهم لها ولزوجها المطرب حسام حبيب، بعد الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا كبيرًا، بعد تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام.

وخصت شيرين بالذكر كلًا من الفنانة شيريهان ونوال الزغبي وأنغام ودرة وفيفي عبده، ورانيا محمود ياسين وأحمد فلوكس وشيماء سيف ومصطفي درويس.

وكتبت في منشور عبر حسابها الخاص على “تويتر”: أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم”؛ وتابعت: “إخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا”.

وكانت شيرين قد تجاوزت أزمتها الأخيرة بالاحتفال بالذكرى الـثامنة لثورة 30 يونيو، وذلك من خلال مشاركة جمهورها لمقطع فيديو قديم من برنامج “The voice”، وظهرت فيه وهي تنشد النشيد الوطني.

وعلقت شيرين على الفيديو عبر حسابها بموقع “تويتر”: “كل سنة وإحنا عايشين تحت ظل أب ورئيس عظيم، كل سنة وكل المصريين بخير”.

وأضافت: “وأنا محضرة لكم مفاجأة كبيرة كمان يومين إن شاء الله، هتفرحوا بيها بالمناسبة دي”.