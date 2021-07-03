رامي جمال يعترف: “كنت بكدب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ طرح أغنية الفنان رامي جمال سقف، والتي شارك فيها عدد كبير من النجوم خرجت الكثير من الصور الساخرة من الأغنية في بداية 2020 وحتى الآن، مؤكدين أن كلماتها التي تدعو للتفاؤل ليست حقيقية! وبعد فترة طويلة على طرحها اعترف رامي بما انتقده به جمهوره.

ونشر رامي جمال عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” منشوراً كتب فيه قائلاً: “الدنيا طعمها مش سكري وانا كنت بكدب”. ليتفاعل معه عدد كبير من متابعيها معلقين على منشوره بتعليقات كوميدية.

أغنية “سقف” من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان بلال سرور وتوزيع توما، وهي من ضمن أغنيات ألبوم “أنا لوحدي”.

يذكر أن ألبوم “أنا لوحدي” لرامي جمال كان قد طرح في 14 شباط (فبراير) الماضي، بالتزامن مع عيد الحب عبر قناة “نجوم ريكوردز” ‏الرسمية على “يوتيوب”.