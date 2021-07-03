فيديو.. إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الإعلامي المصري محمود سعد، إصابة الفنانة المصرية ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار الفضائية.



وأوضح سعد أن الفنانة ليلى طاهر كان من المفترض أن تظهر معه في حلقة الجمعة، إلا إنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

وكان آخر تكريم للفنانة ليلى طاهر العام الماضي، من قبل مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي الدولي، الذى تم فيه تكريمها عن مجمل أعمالها المسرحية.





وكشفت ليلى طاهر فى ندوة تكريمها، تعقيبًا على سؤال الفنان محسن منصور، حول معاصرتها لجيلين مُختلفين، "عاصرت جيلين من العظماء، وكنا ننجح لعدم ادعاء أحد بأنه رقم واحد".

وأشارت إلى أن المنتج رمسيس نجيب اكتشفها، وانها عملت للفن لمدة 50 عاما.

ليلى طاهر قدمت عددا من الأفلام السينمائية الناجحة منها، (أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل)، وشاركت كذلك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الإسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).