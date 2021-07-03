بالارقام.. سعر الدولار في السودان اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

استقر سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 3 يوليو/تموز 2021، في تعاملات بنك السودان المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء).



وبلغ سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي 451.10 جنيه للشراء، و454.49 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية 465 جنيها للشراء، و470 للبيع.

ووافق صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي على تسهيل ائتماني ممتد للسودان بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتصل مدة التسهيل إلى 39 شهرا ،بعد أن توصل البلد إلى تسوية لمتأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.

وأبلغ مسؤول بصندوق النقد مؤتمرا صحفيا أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي ستة مليارات دولار من المستوى الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، أو 163 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووقعت الحكومة السودانية مع البنك الدولي اتفاقية منحة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز جهود الخرطوم للتصدي لجائحة كورونا.

كما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة علاقاتها مع السودان للوضع الطبيعي، بدلا عن خطة "التعاطي الاستراتيجي" التي كانت بالسابق.

وأعلنت الحكومة السودانية، الأحد الماضي، خطوات تقشفية جديدة، حيث قالت إنها ستقلل الإنفاق الحكومي وستزيد الإنفاق الاجتماعي.

ويأتي ذلك بعد استكمالها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة هذا الشهر مثل رفع الدعم عن الوقود، وخفض قيمة العملة.

ارتفع سعر اليورو لدى بنك السودان المركزي، ليسجل 534.48 جنيه للشراء، و538.49 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو الأوروبي في السوق الموازية (السوداء) 550 جنيها.

وسجل سعر الإسترليني لدى بنك السودان المركزي، نحو 623.42 جنيه للشراء، و628.09 جنيه للبيع، ولدى السوق الموازية (السوداء) سجل 640 جنيها.

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي، 120.35 جنيه للشراء، و121.25 جنيه للبيع، فيما استقر سعره لدى السوق الموازية 120 جنيها.

وزاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي إلى 122.82 جنيه للشراء، 123.74 جنيه للبيع، كما استقر سعره لدى السوق السوداء إلى 124 جنيها.

وأظهرت شاشات بنك السودان المركزي، استقرار سعر الدينار الكويتي إلى 1495.21 جنيه للشراء، و1506.433 جنيه للبيع.