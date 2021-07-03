شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يصور أول مشاهد فيلمه الجديد "زومبى على جنبى" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجمع الفنان أشرف عبد الباقى نجوم "مسرح مصر" لأول مرة فى السينما من خلال فيلم "زومبى على جنبى"، وذلك بعد 7 سنوات اجتمعوا فيها على خشبة المسرح، حيث يضم الفنان من نجوم الفرقة كل من على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى، ويعمل فريق العمل على التحضيرات الأخيرة قبل بدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، أشرف عبد الباقى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، شيماء سيف، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدى



ابطال فيلم زومبى على جنبى

ويشهد الفيلم اجتماع على ربيع وحمدى الميرغنى للمرة الأولى أيضاً، بعدما تعاون على ربيع مع محمد عبد الرحمن فى فيلمى "الخطة العامية" الذى تم عرضه العام الماضى، و"خير بركة" الذى تم عرضه فى عام 2017، وتعاون ربيع مع مصطفى خاطر فى مسلسل "عمر ودياب" الذى عرض فى شهر رمضان قبل الماضى.

يذكر أن على ربيع ظهر قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة على قناة الحياة، والعمل تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وشارك فى بطولته أحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين.