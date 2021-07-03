بمصر.. *مشاركة فنانات اليمن الجنوبي في معرض (الملتقى الدولي الاولى آفاق الفن) بالقاهرة

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

افتتح في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات معرض (الملتقى الدولي الأول آفاق الفن التشكيلي )بحضور العديد من فنانين الوطن العربي والعالم والذي ينعقد خلال المدة من (١ إلى 5 يوليو ٢٠٢١م)، بتنظيم من الأكاديمية المهنية للعلوم الحديثة بلندن وقد افتتح المعرض بكلمة ترحيبية من قبل رئيس مجلس إدارة الأكاديمية م/ عبدالحميد قويطة، وممثلة اليمن الجنوبي الفنانة الدكتورة وفاء علي محمد عبده.

وتشارك الجنوب بسبع لوحات فنية واشغال يدوية لخمس فنانات تشكيليات هن: (وفاء علي محمد، وسمر باعبيد، ورغدة كمال مصطفى، وروان عقاد، ود سعيد الجابري).

وتضمنت المشاركة للوحات تشكيلية وصورًا من الموروث والمعالم الأثرية والسياحية الجنوبية والاشغال اليدوية والفنية التي تبرز جمال وابداع الشعب الجنوبي.

من جانبه، عبر الزميل منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال زيارته للمعرض، عن اعتزازه بتلك الحالة الابداعية التي أظهرتها الفنانات التشكيليات الجنوبية، وما قدمنه من خلال لوحاتهن الجميلة والمعبرة من رسالة فنية ووطنية.

وقد عبرت الإعلامية الجنوبية ليلى ربيع خلال زيارتها للمعرض عن إعجابها باللوحات للمشاركات الجنوبيات وابرازهن للمعالم الأثرية للجنوب وتقديمهن للأعمال الحرفية واليدوية.

وتحصلت الأستاذة وفاء علي محمد عبده ممثلة اليمن الجنوبي في معرض الملتقى الدولي الأول آفاق الفن التشكيلي على شهادة الدكتوراه الفخرية من إدارة الأكاديمية المهنية للعلوم الحديثة بلندن

كما عبر عدد من الفنانين التشكيليين والمصورين العرب المشاركين في المعرض عن اعجابهم بما قدمته فنانات الجنوب من لوحات واشغال يدوية فنية متميزة.