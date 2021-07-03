شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم وهيفاء وهبى وغادة عبد الرازق جدات فى عز شبابهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاص عدد من نجمات الفن تجربة الزواج المبكر وتحديداً في سن المراهقة أي قبل بلوغهم 20 عاماً، وهو ما جعل هؤلاء الفنانان ينجبن في سن مبكرة أيضاً، وعندما تظهرن بصحبة أبنائهن يندهش الجمهور من صورهم مع الأبناء لاسيما وأن هؤلاء الفنانين مازلن في شبابهن ولا يبدوعليهن أنهن أمهات لأبناء في سن الشباب.

ولكن الذى يندهش منه الجمهورهو أن هناك بعض الفنانات اللاتى تزوجن في سن مبكرة أصبحت "جدات" في عز شبابهن، آخرهم علا غانم التي تبلغ من العمر 49 عاماً، وأصبحت جدة للطفل "زين" الذى يصل عمره سنة ونصف، وهو ابن نجلتها الصغرى ريدا الدفراوى، رغم أن علا مازالت في شبابها وتقدم أدواراً أقل من عمرها بكثير.



علا غانم وابنتيها

نفس الأمر بالنسبة للفنانة غادة عبد الرازق الذى تزوجت للمرة الأولى في عمر 18 عاماً من رجل الأعمال الخليجى عادل القزاز وانجبت منه ابنتها الوحيدة روتانا التي تبلغ من العمر حالياً 32، وأصبحت غادة جدة لطفلتين الأولى خديجة تبلغ 8 سنوات والثانية جورية 7 سنوات، رغم أن غادة مازال في مرحلة الشباب من عمرها.



غادة عبد الرازق وابنتها وحفيدتيها

أيضاً اللبنانية هيفاء وهبي فهى جدة لطفلتين من ابنتها الوحيدة زينب التي تبلغ من العمر 28 سنة، الحفيدة الأولى رهف بسن 10 سنوات والثانية دانتيلا، حيث تزوجت هيفاء وهبى في سن 17 سنة من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض في بداية التسعينات وانفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما الوحيدة زينب