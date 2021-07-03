شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية يكشف تفاصيل خطته الفتره القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال دكتور عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من وضع الخطة الفنية للبيت وستكون على النحو الآتى ، ينظم احتفالية بمناسبة مرور ستين عاما على إنشاء السيرك القومي المصري، واحتفالية مرور ستون عاما على إنشاء الفرقة القومية للفنون الشعبية، كما يتم التجهيز لمجموعة من العروض المتميزة ومنها العرض المسرحي "السندباد " بطولة سامح حسين و إخراج إسلام إمام، والعرض المسرحي "زقاق المدق " تأليف وإعداد محمد الصواف، وإخراج عادل عبده، بالإضافة للعرض المسرحي "قمر بنت غجر " إخراج د. عمرو دوارة، والعرض المسرحي "سمك في ميه " تأليف محمد الطيب إخراج هشام إبراهيم.

وكذلك العرض المسرحي "كهف رام " إخراج حسن سعد، العرض المسرحي " شفيقه المصرية "، تأليف د. مصطفى سليم إخراج محمد صابر، العرض المسرحي "خاتم سليمان " إخراج إيمان حسن إبراهيم "مونيا " ، وعرض " كونشيرتوا " إخراج إنتصار عبد الفتاح، بالإضافة إلى إعادة تقديم العروض الفنية السابق إنتاجها وهي العرض المسرحي "فنان الشعب " .. سيد درويش ، " العرض المسرحى " ألمظ وسي عبده إخراج مازن الغرباوى.

العرض المسرحي "لحظة حب "إخراج ياسر صادق، العرض المسرحي " أنا العريس " إخراج صلاح لبيب، العرض المسرحي "علي بابا والأربعين حرامي" إخراج حسن الشريف، العرض المسرحي " أليس في بلاد العجائب " وإخراج محسن رزق .

كما تقدم فرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية نشاطها على مسرح ساحة الهناجر خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، فتقدم فرقة رضا نشاطها والذي يبدأ من ٢٢ يوليو حتى ٣١ يوليوالجارى، وتقدم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية "آلات شعبية" نشاطها في الفترة من ١ أغسطس حتى ٤ أغسطس المقبل، والفرقة القومية للفنون الشعبية في الفترة من ٥ أغسطس حتى ١٤ أغسطس، كما تقدم فرقة أنغام الشباب نشاطها على مسرح ساحة الهناجر في الفترة من ١٥ أغسطس حتى ١٨ أغسطس، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية "إنشاد ديني" تقدم نشاطها في الفترة من ١٩ أغسطس حتى ٢٢ أغسطس، بينما العرض المسرحي للعرائس "علي بابا والأربعين حرامي" فيعرض في الفترة من ١٢ سبتمبر حتى ٢١ سبتمبر، بينما في قبة الغوري تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية نشاطها أيام الخميس الموافق ٨يوليو ١٢ أغسطس و ٩ سبتمبر بالإضافة لأنشطة الفرقة القومية للفنون الشعبية أيام ٢٩يوليو و٢٦ أغسطس و ٢٣ سبتمبر.