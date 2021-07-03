شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داوود يخوض بطولة سينمائية جديدة فى فيلم "هيصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الفنان أحمد داوود على التحضير لبطولة فيلم جديد بعنوان "هيصة" من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، حيث يجرى اختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومقرر الانتهاء من التعاقدات معهم خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للبدء في تصوير أول المشاهد خلال شهر أغسطس المقبل.



احمد داود

وينتظر داوود طرح فيلم "يوم 13" الذى انتهى من تصويره فى شهر مارس 2020، ويعد التجربة السينمائية الأولى التى تقدم بتقنية الـ3D ويشارك أحمد داود فى بطولته كلاً من دينا الشربيني وشريف منير ومحمد ثروت ونسرين أمين وأروى جودة وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبد المغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين ومحمد الصاوي وتأليف وإخراج وائل عبد الله، وتدور الأحداث في إطار الإثارة والتشويق، والرعب.

وخاض أحمد داوود أولى بطولاته المطلقة فى السينما خلال فيلم "122" الذى تم عرضه فى شهر يناير من عام 2019، وحصد إيرادات كبيرة وصلت إلى 25 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أمينة خليل وطارق لطفى وأحمد الفيشاوى ومحمد ممدوح وجيهان خليل وأسماء جلال وتأليف صلاح جهينى وإخراج ياسر الياسرى.