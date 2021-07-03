"الله يرحم الفنان العبقري".. خالد النبوي ينعي رمسيس مرزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى الفنان خالد النبوي، مدير التصوير الكبير رمسيس مرزوق، والذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما.

ونشر النبوي صورة له مع مرزوق عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "الله يرحم الفنان العبقري رمسيس مرزوق مدير التصوير، ساحر الرسم بالنور، كان من حظي إني اشتغلت معاك واتعلم منك عن قرب، صعب الواحد ينساك.. المهاجر يا عبقري".

رمسيس مرزوق حصل في الثانوية على مجموع 75%، والتحق بكلية الفنون التطبيقية، واختار دراسة التصوير السينمائي بالكلية، وبمجرد معرفته بتأسيس معهد للسينما يضم قسم تصوير سينمائي، ضحى بثلاثة أعوام دراسية ليبدأ من جديد في المعهد الوليد، وتم فصله من الفنون التطبيقية لعدم انتظامه بالدراسة.

وفي عامه الأول بالمعهد، منحه وزير الثقافة –آنذاك- ثروت عكاشة، مساحة بمتحف الفن الحديث في قصر هدى شعراوي بميدان التحرير ليقيم معرضا يضم صوره، وكرّمه الرئيس جمال عبدالناصر، لتبدأ رحلته مع العمل الأكاديمي بعد تعيينه معيدًا بالمعهد، وحصل بعدها على شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس عام 1983.

عمل رمسيس مرزوق مع كبار المخرجين وفي مقدمتهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف وكمال الشيخ وعاطف سالم، اختارته أكاديمية الفنون ليكون من بين أهم الشخصيات السينمائية في العالم، عمل مديرًا لتصوير ما يزيد عن 100 فيلم مصري، أقام العديد من المعارض الخاصة به في روما وباريس، حصل على ما يزيد عن 20 جائزة تقديرية، وضع بصمته على مسلسل وحيد وهو "وجه القمر" لفاتن حمامة، وآخر أفلامه "جوه اللعبة" عام 2012.