بعد ازمة التسريب الصوتي لوالد زوجها… شيرين توجه الشكر الى هؤلاء!

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 02:45 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على توجيه رسالة شكر لزملائها الفنانين على مساندتهم ودعمهم لها في أزمتها الأخيرة، بعد التسريب الصوتي لوالد زوجها المطرب حسام حبيب.

وقالت شيرين، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“: ”أحب اشكر عيلتي الكبيرة من فناني الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، اخواتي وزملائي واساتذتي، ربنا يخليكوا ليا“.

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احب اشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا و لحسام و حبهم، اخواتي و زملائي و اساتذتي، ربنا يخليكوا ليا❤️❤️@Sherihan @Angham @NawalElZoghbi @dorra_zarrouk @Fifiabduoffcial @anouj7

7oreya Farghaly Ahmed falawkas Shaimaa Seif Rania Mahmoud Yassin Mostafa Darwish — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) July 2, 2021

وقامت شيرين بذكر أسماء هؤلاء الفنانين، وجاء على رأسهم النجمة شريهان ونوال الزغبي وأنغام ودرة وفيفي عبده وإنجي وجدان ورانيا ياسين وحورية فرغلي وشيماء سيف وأحمد فلوكس ومصطفى درويش.

على صعيد اخر، أرادت شيرين خلال الساعات الأخيرة تجاهل الأزمة معلنة عن إستعدادها لطرح عمل جديد وهي أغنية وطنية بمناسبة إحياء ذكرى ثورة يونيو.

في ذات السياق، نشرت شيرين عبر صفحتها الرسمية مقطع فيديو وهي تغني النشيد الوطني المصري وأعلنت عن إستعدادها لطرح الأغنية الآنف ذكرها من خلال هذا المنشور الإلكتروني.