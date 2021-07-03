محمد رمضان يعتذر بسبب ما حصل في “نامووس دبي”!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 3 يوليو 2021 02:45 صباحاً - وجه الفنان المصري، محمد رمضان، اعتذارا قال أنه بالنيابة عن جمهوره، والمحبين له، لتسببهم في إغلاق ”ناموس دبي NAMMOS Dubai“، أحد أكبر وأشهر المطاعم في دبي.
وبحسب رمضان، فقد جاء الإغلاق بسبب تجمع المعجبين حول محمد رمضان، ما جعل السلطات تتخذ قرارها بالإغلاق لمدة 5 أيام.
ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، ظهر فيه وهو يستعرض جمهوره في المكان حيث ظهر وهو يغني ويرقص وسط العشرات..
ودون محمد رمضان، تعليقا على الفيديو قائلا: ”أعتذر بالنيابة عن جمهوري وأحبائي لتسببنا في إغلاق ناموس مكاني المفضل في دبي لمدة خمس أيام بسبب تجمعهم حولي“.
على الصعيد الفني، يستعد محمد رمضان لطرح عمل جديد يجمعه مع المنتج الموسيقي المغربي ريدوان، الفنان المغربي نعمان بلعياشي في التريو الغنائي الجديد جو البنات،
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