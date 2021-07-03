شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين تبكى على الهواء.. وحسام حبيب: لو فتحت محل فول هسيب الفن واشتغل معاها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بكت الفنانة شيرين عبد الوهاب، فى مداخلة هاتفية على الهواء، مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج الحكاية تعليقا على التسجيل الصوتى لوالد زوجها حسام حبيب، قائلة: "بحاول أمشى جوه الحيط، وقت ما موضوع الاتهامات الغريبة كنت فى أمريكا كان عندى مشكلة، والحمد الله، وليا 27 سنة تعبت فيهم جدا بتأذي نفسيا عشان أنا شخص حساس، وهناك ناس كتير جدا وقفت جنبى".

فيما علق الفنان حسام حبيب على التسجيل الصوتى لوالده ضده وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب: "الحمد الله عندى ثقة فى مراتى وعلاقتها بيا دى مش بتاعة أى حد، وفى حد عاوز يهد شيرين، هم أشخاص كانوا بيشتغلوا معاها فى الوسط وحصل مشاكل وأصبح الناس دى مش موجودة، واكتشفت إن التفاصيل البسيطة اللى بتخرج برة البيت هى دى بقى المصيبة الكبيرة، والموضوع بقى أكبر من حسام وشيرين"، مضيفا: "لو شيرين فاتحة محل فول وتعرضت لأزمة هسيب فني وهنزل أقف معاها فى المحل".

وأضاف حبيب، خلال المداخلة نفسها: "المذيعة دى بتعمل عمل استقصائى ويخترق حياة الراجل، وحضرتك تسمى هذا العمل الاستقصائى ومين الشخص مش هرد، ده مصدرى، والقاضى لو سألنى هقوله كده.. واتهمت الإعلامية 12 مليون فلورز إنهم ربورتر ودى شبكة تجسس بتخترق شخصيات مهمة، وكانت بتكلم والدى لمدة 6 شهور، ولكن الخطورة إنها بتسأل فى خصوصية".

وتابع: "يوم انتشار التسجيل شيرين صحتنى من النوم بتقولى الحق والدك، بقولها ماله توفى ولا إيه، قالت لى لا فى تسريب ليه، والبنت اللى كلمت والدك بعتتلى قبل النشر على الفيس والوتس آب وسمعتنى جزء أوحش من اللى اتذاع، وقالت إن لسه عندى فيديوهات كتير منزلتهاش"، مضيفا: "محدش يقدر يستفزنى، والبنت دى هددتنى لو مدفعتش ليها 2 مليون جنيه هتذيع التسريب، قولت ليها تعالى خدى 2 مليون جنيه ونزليه".

وأوضح حسام حبيب: "آخر ألبوم ليا 2016 والغناء واخده هواية ولا بدخل فى عمل شيرين وأنا شغلى لوحده، ووجودى مع شيرين فى شغلها شرف كبير، وأنا بحب الست دى من قبل مانتجوز".



​وما زالت أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب الأكثر تداولاً على الساحة الفنية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تسريب تسجيل صوتى لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة ابنه فى الزواج من أخرى غير المطربة شيرين، وأوضح فى التسجيل الصوتى أن حسام متحكم فى كل أموالها وأمور أخرى عديدة.

البداية كانت مع التسجيل الصوتى لوالد حسام حبيب يتحدث مع إحدى الصحف اللبنانية عن علاقة شيرين وحسام حبيب، ثم خرجت شيرين لترد بقوة فى تسجيل صوتى على التسريبات.

وقالت في الجزء الأول من التسجيل التي نشرته عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عاوزة أطمن كل الناس على صحتى أنا كويسة وحسام زوجى إنسان من أنضف رجالة الدنيا ومتربى وبيحبنى أكتر من نفسى وميستهلش منكم كم القساوة دى عشان أنتوا متعرفهوش، هو بنالى شخصيتى ورجعلى ثقتى بنفسى لما كنت مدمرة وحسام بيحبنى أنا وبناتى ومن ساعت متجوزنى معملش أي حاجة، الست حماتى اللى ربت راجل ست عظيمة وأدعو ليا أنا وحسام بالذرية الصالحة وحسام نقى ونظيف".

وتابعت فى الجزء الثانى من التسجيل: "الفيزا بتاعتى مش معاه وكل الكلام مش مظبوط لأنى كلى كده بتاعته زوجى راجل من عيلة وعيلة محترمة أوى ومقبلش أن حد يكلم عليه كده ولا هو ولا والدته، وحسام راجل مفيش زيه بقالنا 4 سنوات متجوزين ولو كان عاوز يستفيد منى كان عامل أغنية سينجل وكل الناس بتختلف وبتتخانق عادى وحسام بيحبنى وحاسة معاه بالأمان كفاية أنه طلع من حياتى كل الناس اللى بتستغلنى وطلع كل الثعابين والحاجات الفاسدة".

كما رد الفنان حسام حبيب، على التسجيل الصوتى متوعدا من فعل ذلك بأنه سيدفع الثمن بالقانون، قائلا فى الفيديو: "أنا مش عارف أقول إيه المفروض إنها صحفية"، ثم بدأ تسجيل بصوت الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية وهى أول من نشر مكالمة والد حسام حبيب قالت فيه "إحنا اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا وبقالنا 6 أشهر بنراقب تليفونه، لأن عندنا معلومات وعندنا مستندات بما يحدث واللى أرسلتها مش مذيعة دا سر، ودا عمل استقصائى".

وقال حسام حبيب في أول فيديو نشره للرد علي ما حدث إن أقرب الناس له متورط في محاولة تشويه العلاقة مع شيرين والناس دى كان لها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفا: أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها.

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك فقط، بل خرج والد الفنان حسام حبيب، وتحدث عن الأزمة التي كان السبب فيها عبر حسابه على إنستجرام، كما وصف نفسه بأنه "عجوز خرف بحكم السن"، معربا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.

ثم تقبل الفنان حسام حبيب، اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب، رسالة على حساب جديد على "إنستجرام" ولم تمر ساعات إلا ونشر حسام حبيب ردا على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متقبلا فيه اعتذار والده وعلق قائلا: "وأنا ماقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا".

وأضاف حسام حبيب: "مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف أني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرنى (وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).