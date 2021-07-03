شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أفلام توم كروز فى عيد ميلاده الـ 59 .. Edge of Tomorrow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم العالمى توم كروز الـ 59 الذى يعتبر واحد من أهم الممثلين حول العالم وأكثرهم شهرة لما قدمه من مجموعة من الأعمال حفر بها Tom Cruise اسمه بأحرف من ذهب بالسينما العالمية، خاصة مع أفلام الأكشن الذى اعتاد توم كروز على تقديمها بنفسه بدون اللجوء إلى دوبلير أو أي شخص بديل له مهما كانت صعوبة تلك المشاهد ليكسب الممثل الشجاع قطاعاً أكبر من المعجبين بشجاعته.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز أفلام الممثل توم كروز Tom Cruise خلال مسيرته الحافلة بالعديد من الأفلام المميزة.

Edge of Tomorrow

أحد أشهر أفلام Tom Cruise، والذى تم انتاجه قبل 7 سنوات فى عام 2014 اخراج دوج ليمان، وينتمى لنوعية أفلام الخيال علمي والأكشن وقد تمكن الفيلم من تحقيق أرقام كبيرة بعالم الإيرادات حيث وصل إلى 370,541,256 دولار امريكي.



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The Last Samurai

انتاج عام 2003 ,ومن اخراج ادوارد زويك وهو عمل تاريخي تضمن مشاهد حروب عديدة وقد بلغت ايرادات الفيلم 454,627,263 مليون دولار امريكي، كما شارك Tom Cruise توم كروز البطولة كين واتانابي وهيرويوكي سانادا وكويوكي إلى جانب توني جولدوين.



The Last Samurai فيلمى Jack Reacher فيلمى عدد أفلام السلسلة للنجم Tom Cruiseيصل إلى فيلمين الأول تم انتاجه عام 2012 فى حين انتج الثانى عام 2016، وهو من اخراج كريستوفر ماك كويري، يتسم العمل بطابع الجاسوسية والمخابرات، وتدور أحداث السلسلة حول جاك ريشارد ضابط الاستخبارات الذي يمتلك مهارات فذه ويسعى بقوة لحل الغاز جرائم معقدة.