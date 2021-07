شكرا لقرائتكم خبر عن أخطر مشاهد نفذها توم كروز..قفز من الطائرة وتسلق برج خليفة..عيد ميلاده الـ59 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد النجم العالمى توم كروز الـ 59، وذلك بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب في سماء السينما العالمية بمجموعة من أهم الأعمال الذى قدمها والأدوار الذى لعبها مثلما حصل مع أفلام بحجم Mission: Impossible و The Mummy أو فيلم The Last Samurai .

ولكن ربما لا يعلم كثيرون أن توم كروز الذى اعتاد على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه خلال كافة أعماله منذ بزوغ نجمه على الشاشة عرض نفسه لمخاطرعديدة حتى وصف بأنه المغامر الشجاع، والتي وصلت مشاهده لحد التهور أحياناً حتى ينفذها على أكمل وجه بدون اللجوء إلى خدع أو دوبلير مثلما يظهر خلال التقرير التالى الذى نسلط فيه الضوء على أبرز المشاهد الذى قام فيها بذلك.

حبس الأنفاس تحت الماء

خلال الجزء الخامس من سلسلة أفلام المهمة المستحيلة تمكن النجم Tom Cruise من تأدية واحد من أخطر المشاهد على الإطلاق حيث استمر تحت الماء لمدة تجاوزت الـ 6 دقائق في مشهد خطير للغاية رفض أي حيلة للقيام به سوي تأديته بنفسه حيث أخرج في النهاية واحد من أروع مشاهده.



توم كروز

تسلق المنحدرات الصعبة

لا زلنا مع فيلم Mission: Impossible، وتحديداً فى الجزء الثاني من السلسلة، حيث تمكن النجم الشهير خلال الفيلم من قيام بواحد من أخطر المشاهد حول العالم حينما تسلق منحدر صعب بنفسه.



توم كروز

التعلق على جناح طائرة

تلك المرة تمكن النجم Tom Cruise من التعلق علي جناح طائرة، حيث قفز على الجناح ثم استمر في امساك الباب أثناء سير الطائرة وإقلاعها في الهواء خلال واحد من أكثر مشاهد هوليود جنوناً.



Tom Cruise

قيادة طائرة فى مشهد مطاردة

خلال مشهد مطاردة صمم كروز على تعلم قيادة الطائرات كي يقود طائرة بنفسه وينفذ بها مشهد مطاردة، وهو ما نفذه بنجاح كما أبرزه طاقم الإخراج بصورة مدهشة خاصة حينما قاد الطائرة بين جبلين ثم هبط بها.

مشهد السكين الحقيقي على عينه مشهد السكين الحقيقي على عينه خلال مشهد أكشن وشجار عنيف فى نهاية أحد أجزاء المهمة المستحيلة كان عليه أن يظهر أثناء استقباله سكين كاد يفلت فى عينه، ورغم أن السكين كان مصمم بلوحة تحكم تجعله على بعد ملليمترات من قلب العين إلا أن كروز كان معرض لفقد عينه حالة أى هفوة خاصة أن السكين كانت حقيقية.

كروز والسكين

القفزة من طائرة تسير بسرعة 165 ميل في الساعة

مثلما تعلق على جناح طائرة قفز أيضاً من طائرة أخري رغم طيرانها بسرعة 165 ميل في الساعة، إلا أنه صمم على القفز بنفسه.



القفز من الطائرة

تسلق برج خليفة

قام النجم Tom Cruise بما هو أصعب من كل ما سبق حينما نفذ مشهد القفز من برج خليفة ثم تسلقه فى مشهد لا يزال من أصعب المشاهد على أى شخص تنفيذها إلا أنها قام بذلك، كما منحته شركة الإنتاج تقنيات جديدة في عالم التصوير يستخدمها لكي يخرج المشهد بشكل أفضل مناسباً لمغامرته الذى يستحقها.